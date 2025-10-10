S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus

Um 20:01 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 1.82 Prozent auf 6’612.56 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53.685 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.126 Prozent höher bei 6’743.62 Punkten, nach 6’735.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’600.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’762.40 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.80 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’532.04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’280.46 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 10.10.2024, bei 5’780.05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12.68 Prozent. Bei 6’764.58 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit PepsiCo (+ 3.55 Prozent auf 149.85 USD), O Reilly Automotive (+ 2.70 Prozent auf 102.41 USD), Philip Morris (+ 2.58 Prozent auf 160.90 USD), Erie Indemnity (+ 2.44 Prozent auf 328.27 USD) und TKO GROUP (+ 2.15 Prozent auf 190.47 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Synopsys (-8.03 Prozent auf 445.50 USD), The Mosaic (-7.92 Prozent auf 30.79 USD), Block (ex Square) (-7.51 Prozent auf 74.78 USD), Coinbase (-6.98 Prozent auf 360.00 USD) und Estée Lauder Companies (-6.93 Prozent auf 87.46 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43’500’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.972 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch