NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
140.31CHF
1.20CHF
0.86 %
14:48:19
BRXC
19.09.2025 13:47:21
NVIDIA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nvidia nach dem milliardenschweren Einstieg beim schwächelnden Branchenkollegen Intel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem dem KI-Chip-Spezialisten Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 215.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 176.24
|
Abst. Kursziel*:
21.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 176.18
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.03%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
