Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 91’566 -6.7%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Gold zwischen Sicherheit und Spekulation: Wie nachhaltig ist der Höhenflug?
Julius Bär-Aktie: Bankengruppe stellt offenbar bei Degag-Pleite Forderungen von 48 Millionen Euro
Bitcoin entfernt sich deutlich vom Rekordhoch - Anleger reagieren auf Trumps China-Rhetorik
Suche...
Plus500 Depot

O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500-Marktbericht 10.10.2025 22:33:49

Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich

Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich

Der S&P 500 ging im Minus aus dem Handelstag.

AutoZone
3050.32 CHF -4.48%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 2.71 Prozent auf 6’552.51 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 53.685 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.126 Prozent auf 6’743.62 Punkte an der Kurstafel, nach 6’735.11 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’762.40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’550.78 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 2.69 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’532.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der S&P 500 6’280.46 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’780.05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11.65 Prozent. 6’764.58 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit PepsiCo (+ 3.71 Prozent auf 150.08 USD), AutoZone (+ 2.72 Prozent auf 4’075.31 USD), O Reilly Automotive (+ 2.44 Prozent auf 102.15 USD), Philip Morris (+ 2.31 Prozent auf 160.47 USD) und Southern (+ 2.25 Prozent auf 98.29 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Synopsys (-9.39 Prozent auf 438.92 USD), The Mosaic (-9.24 Prozent auf 30.35 USD), Teradyne (-9.03 Prozent auf 132.08 USD), Robinhood (-8.85 Prozent auf 138.96 USD) und Super Micro Computer (-8.83 Prozent auf 52.86 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 83’951’807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.972 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu AutoZone Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten