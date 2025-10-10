Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich

Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 2.71 Prozent auf 6’552.51 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 53.685 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.126 Prozent auf 6’743.62 Punkte an der Kurstafel, nach 6’735.11 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’762.40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’550.78 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 2.69 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’532.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der S&P 500 6’280.46 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’780.05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 11.65 Prozent. 6’764.58 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit PepsiCo (+ 3.71 Prozent auf 150.08 USD), AutoZone (+ 2.72 Prozent auf 4’075.31 USD), O Reilly Automotive (+ 2.44 Prozent auf 102.15 USD), Philip Morris (+ 2.31 Prozent auf 160.47 USD) und Southern (+ 2.25 Prozent auf 98.29 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Synopsys (-9.39 Prozent auf 438.92 USD), The Mosaic (-9.24 Prozent auf 30.35 USD), Teradyne (-9.03 Prozent auf 132.08 USD), Robinhood (-8.85 Prozent auf 138.96 USD) und Super Micro Computer (-8.83 Prozent auf 52.86 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 83’951’807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.972 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch