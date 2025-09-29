Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

29.09.2025 14:22:20

NVIDIA Buy

NVIDIA
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die angekündigte Investition des Halbleiterkonzerns von bis zu 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für Nvidia erhöht, schrieb Blayne Curtis in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2025 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2025 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 178.19 		Abst. Kursziel*:
23.46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 183.36 		Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

