NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
146.27CHF
5.74CHF
4.09 %
16:26:07
BRXC
29.09.2025 14:22:20
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die angekündigte Investition des Halbleiterkonzerns von bis zu 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für Nvidia erhöht, schrieb Blayne Curtis in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2025 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2025 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 178.19
|
Abst. Kursziel*:
23.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 183.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
