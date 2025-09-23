NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
145.00CHF
5.69CHF
4.09 %
09:13:32
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.09.2025 07:28:31
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Deal mit OpenAI dürfte dem Chipkonzern über die Jahre etwa 400 Milliarden US-Dollar an Umsatz einbringen, kommentierte Timothy Arcuri am Dienstag. Dies stärke die Berechenbarkeit des nach dem letzten Zwischenbericht aufgezeigten Wachstumsspielraums./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 205.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 183.61
|
Abst. Kursziel*:
11.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 183.55
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.69%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07:11
|100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch (finanzen.ch)
|
03:08
|Nvidia and OpenAI are mostly performing for the algorithm (Financial Times)
|
22.09.25
|Wdh: Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken (AWP)
|
22.09.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
22.09.25