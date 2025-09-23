Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

145.00
CHF
5.69
CHF
4.09 %
09:13:32
BRXC
23.09.2025 07:28:31

NVIDIA Buy

NVIDIA
145.00 CHF 4.09%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Deal mit OpenAI dürfte dem Chipkonzern über die Jahre etwa 400 Milliarden US-Dollar an Umsatz einbringen, kommentierte Timothy Arcuri am Dienstag. Dies stärke die Berechenbarkeit des nach dem letzten Zwischenbericht aufgezeigten Wachstumsspielraums./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: $ 205.00
$ 205.00
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
$ 183.61 		Abst. Kursziel*:
11.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 183.55 		Abst. Kursziel aktuell:
11.69%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

