Apple Aktie 908440 / US0378331005

10.10.2025 20:03:43

Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitagnachmittag.

Procter & Gamble
121.04 CHF -1.09%
Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.24 Prozent auf 45’781.35 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.243 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.569 Prozent fester bei 46’622.31 Punkten, nach 46’358.42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 46’641.74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45’714.34 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 2.13 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 10.09.2025, mit 45’490.92 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’650.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42’454.12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7.99 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 47’049.64 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 0.86 Prozent auf 296.35 USD), Coca-Cola (+ 0.86 Prozent auf 66.94 USD), Walmart (+ 0.15 Prozent auf 101.92 USD), Sherwin-Williams (+ 0.07 Prozent auf 333.44 USD) und Johnson Johnson (-0.19 Prozent auf 190.71 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Amazon (-3.87 Prozent auf 218.92 USD), Nike (-3.42 Prozent auf 65.73 USD), UnitedHealth (-3.07 Prozent auf 356.40 USD), NVIDIA (-2.65 Prozent auf 187.46 USD) und Apple (-2.36 Prozent auf 248.05 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 43’500’907 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.972 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

