Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende deutlich ab

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 3.49 Prozent leichter bei 24’221.75 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.074 Prozent stärker bei 25’116.83 Punkten, nach 25’098.18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’195.28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’207.15 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.06 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’849.27 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, bei 22’829.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 20’241.76 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15.48 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 25’195.28 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit PepsiCo (+ 3.71 Prozent auf 150.08 USD), O Reilly Automotive (+ 2.44 Prozent auf 102.15 USD), T-Mobile US (+ 1.14 Prozent auf 228.79 USD), Exelon (+ 0.88 Prozent auf 47.07 USD) und Monster Beverage (+ 0.85 Prozent auf 69.62 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Synopsys (-9.39 Prozent auf 438.92 USD), Arm (-9.29 Prozent auf 154.81 USD), ON Semiconductor (-8.47 Prozent auf 45.74 USD), Microchip Technology (-8.28 Prozent auf 60.41 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-7.72 Prozent auf 214.90 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 83’951’807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.972 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

