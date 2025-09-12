NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
141.53CHF
-0.01CHF
-0.01 %
12:30:34
BRXC
12.09.2025 11:00:41
NVIDIA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nvidia auf "Buy" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe der Branche mit der Vorstellung seines neuen Grafikprozessors (CPX GPU) für rechenintensive Anwendungen die Show gestohlen, schrieb Blayne Curtis in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 177.17
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 177.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
