NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

141.53
CHF
-0.01
CHF
-0.01 %
12:30:34
BRXC
12.09.2025 11:00:41

NVIDIA Buy

NVIDIA
141.52 CHF -0.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nvidia auf "Buy" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe der Branche mit der Vorstellung seines neuen Grafikprozessors (CPX GPU) für rechenintensive Anwendungen die Show gestohlen, schrieb Blayne Curtis in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 177.17 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 177.10 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

