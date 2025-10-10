NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite implodiert schlussendlich nahezu

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 3.56 Prozent tiefer bei 22’204.43 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.082 Prozent fester bei 23’043.52 Punkten, nach 23’024.63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22’193.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23’119.91 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 3.01 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 10.09.2025, bei 21’886.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20’630.66 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Stand von 18’282.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15.16 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23’119.91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit inTest (+ 10.05 Prozent auf 8.21 USD), MarketAxess (+ 3.00 Prozent auf 177.40 USD), Nortech Systems (+ 2.69) Prozent auf 9.55 USD), O Reilly Automotive (+ 2.44 Prozent auf 102.15 USD) und SMC (+ 1.84 Prozent auf 348.52 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-22.94 Prozent auf 4.03 USD), USANA Health Sciences (-22.79 Prozent auf 20.26 USD), Corcept Therapeutics (-16.30 Prozent auf 73.96 USD), Cognex (-12.43 Prozent auf 40.78 USD) und Ceva (-12.23 Prozent auf 26.91 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 83’951’807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.972 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch