Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 91’566 -6.7%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Gold zwischen Sicherheit und Spekulation: Wie nachhaltig ist der Höhenflug?
Julius Bär-Aktie: Bankengruppe stellt offenbar bei Degag-Pleite Forderungen von 48 Millionen Euro
Bitcoin entfernt sich deutlich vom Rekordhoch - Anleger reagieren auf Trumps China-Rhetorik
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Marktbericht 10.10.2025 22:33:49

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite implodiert schlussendlich nahezu

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite implodiert schlussendlich nahezu

Anleger schickten den NASDAQ Composite letztendlich auf Talfahrt.

O Reilly Automotive
86.05 CHF 3.59%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 3.56 Prozent tiefer bei 22’204.43 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.082 Prozent fester bei 23’043.52 Punkten, nach 23’024.63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22’193.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23’119.91 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 3.01 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 10.09.2025, bei 21’886.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20’630.66 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Stand von 18’282.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15.16 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23’119.91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit inTest (+ 10.05 Prozent auf 8.21 USD), MarketAxess (+ 3.00 Prozent auf 177.40 USD), Nortech Systems (+ 2.69) Prozent auf 9.55 USD), O Reilly Automotive (+ 2.44 Prozent auf 102.15 USD) und SMC (+ 1.84 Prozent auf 348.52 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-22.94 Prozent auf 4.03 USD), USANA Health Sciences (-22.79 Prozent auf 20.26 USD), Corcept Therapeutics (-16.30 Prozent auf 73.96 USD), Cognex (-12.43 Prozent auf 40.78 USD) und Ceva (-12.23 Prozent auf 26.91 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 83’951’807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.972 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ceva Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten