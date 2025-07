Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel schlussendlich 0.33 Prozent auf 22’855.63 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.002 Prozent auf 22’780.19 Punkte an der Kurstafel, nach 22’780.60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 22’675.28 Punkte, das Tageshoch hingegen 22’886.94 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 21’631.04 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 14.04.2025, mit 18’796.02 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20’331.49 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.96 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’915.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin A (+ 6.21 Prozent auf 355.90 USD), Autodesk (+ 5.05 Prozent auf 294.55 USD), Palantir (+ 4.96 Prozent auf 149.15 USD), Fastenal (+ 4.16 Prozent auf 45.07 USD) und Fortinet (+ 3.95 Prozent auf 102.97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Micron Technology (-4.75 Prozent auf 118.61 USD), Lululemon Athletica (-3.22 Prozent auf 228.89 USD), PDD (-2.38 Prozent auf 102.41 USD), Lam Research (-2.07 Prozent auf 99.62 USD) und Baker Hughes (-2.04 Prozent auf 39.87 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33’376’894 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.450 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch