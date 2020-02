Ausblick Frühjahrs-Keynote: Das könnte Apple dieses Mal vorstellen

In wenigen Wochen wird Apple seinen Fans voraussichtlich wieder neue Produkte vorstellen. Ein lang erwartetes Produkt dürfte dabei besonders im Fokus stehen.

• Apples Frühjahrs-Keynote könnte im Februar oder März stattfinden• Billig-iPhone dürfte wohl im Fokus stehen• Dienste-Sparte bietet Potenzial

Zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, präsentiert der Technologiekonzern Apple, an welchen Hardwareprodukten die Teams in den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Auch in diesem Jahr dürfte sich ein Blick auf die Apple-Pipeline lohnen, die der Konzern voraussichtlich im Februar oder März präsentieren wird.

Kommt das neue Billig-iPhone?

Eines der Highlights bei der nächsten Produktschau dürfte das iPhone SE2 sein. Seit Monaten mehren sich die Hinweise darauf, dass Apple mit einem neuen Smartphone an den Start gehen könnte, das preislich deutlich unterhalb der Highend-Geräte angesiedelt ist. Das iPhone SE war ein erster Versuch von Apple, Kunden entgegenzukommen, die sich ein Gerät in niedrigerer Preiskategorie aber mit aktuellerer Technik gewünscht hatten. Vorgestellt wurde das iPhone SE im März 2016, was Beobachter als deutlichen Hinweis darauf verstehen, dass auch ein mögliches Nachfolgemodell im Frühjahr auf den Markt gebracht werden könnte.

Technisch sollen Apple-Fans auch bei der günstigeren Smartphone-Variante nur geringe Abstriche machen müssen: Experten spekulieren darauf, dass Apple dem Gerät einen aktuellen A13-Chip spendieren wird, der auch im iPhone 11 zum Einsatz kommt. Optisch soll das neue iPhone dem iPhone 8 ähneln, glaubt unter anderem der für gewöhnlich gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo. Das wäre nur konsequent, denn das iPhone SE war optisch an das iPhone 5S angelehnt. Der Experte rechnet zudem damit, dass das neue Günstig-iPhone mit Speicherkonfigurationen von 64 GB und 128 GB ausgeliefert wird, farblich sollen Kunden zwischen einer silbernen, grauen und roten Variante wählen können. Dafür soll Apple laut Schätzungen einen Preis von 400 US-Dollar aufrufen.

Mit dem - für Apple-Verhältnisse - Billig-iPhone wird Apple wohl den Angriff auf den Mittelklassemarkt wieder verstärkt angehen. In den letzten Jahren hatten günstige asiatische Anbieter wie Huawei hier kräftig Marktanteile gewonnen. An mangelnder Nachfrage dürfte es beim iPhone SE2 nicht scheitern, zumal der Vorgänger immerhin bereits vier Jahre alt ist und schon seit Herbst 2018 nicht mehr offiziell verkauft wird. Zudem könnten auch Nutzer der iPhone 6 - und iPhone 6S-Modelle möglicherweise auf das Günstig-iPhone hinfiebern, denn diese Modellreihen werden von den aktuellen iOS -Versionen nicht mehr unterstützt.

Spekulationen über ein neues MacBook Pro

Aufgrund der anhaltenden Probleme mit der Butterfly-Tastatur, die unter Apple-Fans grossen Unmut hervorgerufen hatte, rechnen Experten damit, dass auch die MacBook-Familie bei der Frühjahrs-Keynote Zuwachs bekommen könnte. Immerhin nutzen das 13 Zoll MacBook Pro und das MacBook Air die fehleranfällige Tastatur, während das 16 Zoll MacBook Pro bereits auf Tastatur mit Scherenhub-Mechanik umgestellt wurde. Möglicherweise wird Apple daher auch für die anderen MacBook-Modelle nachbessern. Ob der Konzern den Modellreihen neben einem anderen Tastatur-Design auch neue technische Spezifikationen verpasst, darüber gehen die Meinungen am Markt allerdings auseinander.

Die Apple Watch: Der Hoffnungsbringer in neuer Version?

Die Apple Watch hat sich inzwischen zu einem Verkaufsschlager entwickelt. Zwar kann das Gerät insbesondere mit dem iPhone-Segment nach Verkaufszahlen nicht mithalten, in Sachen Wachstum gehört es aber zu den wichtigsten Geräten von Apple. Doch eine neue Version der smarten Gesundheitsuhr, die Apple Watch 5, präsentierte der iKonzern erst im Rahmen der letzten Keynote im September. Die Apple Watch 6 dürfte also kaum im Frühjahr an den Start gehen, alles andere wäre eine riesige Überraschung.

Allerdings spekulieren Medien über eine neue Farbvariante - so berichtet etwa das Branchenportal 9to5Mac, dass ein "Product (Red)"-Modell möglich sei. Die Uhr mit rotem Gehäuse könnte die internationale AIDS-Hilfe in Afrika unterstützen, heisst es in einem Bericht.

Neue Service-Angebote erwartet

Nachdem Apple seit einigen Monaten offensiv seine Dienste-Sparte pusht, könnten Apple-Fans auch hier im Rahmen der Frühjahrs-Keynote möglicherweise mit Neuigkeiten rechnen. Im November hatte der Technologieriese seinen Apple TV+-Dienst gestartet und war damit offiziell in den Markt für Film- und Serienstreaming eingetreten. Bislang kann der Streaming-Service über den Preis punkten - immerhin belaufen sich die Abo-Kosten für einen Monat auf moderate 4,99 US-Dollar und liegen damit deutlich unter den Preisen der Konkurrenz von Disney und Netflix. Da es das Abo für Käufer eines neuen Hardware-Gerätes für ein Jahr kostenlos dazu gibt, dürfte Tim Cooks Unternehmen auch in Sachen Wachstum der Konkurrenz deutlich den Rang ablaufen.

Und auch bei der Auswahl seiner Streaming-Titel hat Apple offenbar bislang ein glückliches Händchen bewiesen: Die Dramaserie "The Morning Show" hat nicht nur Kritiker sondern auch Zuschauer offenbar überzeugt und konnte bereits einige Awards einheimsen.

Doch die Serie ist eine der wenigen, die Apple TV+ überhaupt anbietet - denn der Content des Dienstes ist aktuell noch mehr als übersichtlich. Gut möglich, dass Apple die Frühjahrs-Keynote nutzt, um neue Serien vorzustellen und die Inhalte auszuweiten.

Ähnliches ist auch von Apples Spieleservice Apple Arcade zu erwarten, auch hier könnte der Konzern neue Inhalte präsentieren.

Neuigkeiten könnten auch zu Apples Kreditkarte, der Apple Card, kommen. Noch ist die Kreditkarte in nur wenigen Ländern an den Start gegangen, auch wenn Apple-Chef Tim Cook bereits im Herbst vergangenen Jahres einen baldigen Marktstart unter anderem in Deutschland und der Schweiz versprochen hatte.

Möglich wäre auch, dass Apple im Rahmen der Keynote ein Dienstepaket anbietet und dafür einen Bundle-Preis aufruft. Das berichtet unter anderem Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Auf diesem Weg könnte Apple auch seinen bisher wenig überzeugenden Zeitschriftendienst News+ verstärkt in den Fokus rücken, zusammen mit Apple TV+ und Apple Music im Paket würde der Dienst wohl deutlich mehr Nutzer gewinnen.

One more thing?

Die Hoffnung auf "one more thing" ist eher klein - es scheint nach aktuellem Stand wenig wahrscheinlich, dass Apple für seine Nutzer ein neues Produkt in der Pipeline hat, über das bisher noch nichts durchgesickert ist. Und doch hatte Apple-Chef Tim Cook zuletzt im Rahmen einer Irland-Reise erklärt, was seiner Ansicht nach "the next big thing" werden dürfte - auch wenn es sich dabei nicht um ein Apple Car oder ein anderes Hadrware-Produkte handelt.

Stattdessen setzt Cook voll und ganz auf "Augmented Reality", die er als Zukunftstechnologie bezeichnet. Sowohl im Spiele- als auch im Gesundheitsbereich gebe es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, hatte der Manager unlängst geschwärmt. Gut möglich, dass einige davon im Rahmen der nächsten Keynote vorgestellt werden.



Redaktion finanzen.ch