Apple Aktie 908440 / US0378331005

218.19
CHF
-0.35
CHF
-0.16 %
09:32:13
BRXC
03.11.2025 06:34:32

Apple Hold

Apple
218.19 CHF -0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage nach dem Basismodell des iPhone 17 halte an, schrieb Analyst Edison Lee am Sonntag nach Auswertung der Lieferzeiten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 246.99
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 270.37 		Abst. Kursziel*:
-8.65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 270.33 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.63%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

07:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Neutral UBS AG
31.10.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
