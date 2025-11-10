SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanzprognose
|
10.11.2025 10:58:00
Ausblick: SoftBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SoftBank zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.
SoftBank wird am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 164,75 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 803,05 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,59 Prozent auf 1.902,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SoftBank noch 1.768,18 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 607,22 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 780,82 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7.612,47 Milliarden JPY, gegenüber 7.243,75 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu SoftBank Corp.
|
06.11.25
|Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: SoftBank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|SoftBank-Aktie stark gesucht: Gericht weist Greensill-Klage von CS-Fonds ab (Dow Jones)
|
16.10.25
|Credit Suisse verliert Greensill-Klage gegen Softbank (AWP)
|
16.10.25
|Credit Suisse verliert Greensill-Klage gegen Softbank (AWP)
|
10.10.25
|Aktie unter Druck: SoftBank wohl in Milliardenkredit-Gesprächen - Arm-Aktien als Pfand (finanzen.ch)
|
08.10.25
|ABB-Aktiengewinne schrumpfen nach Rekordhoch: SoftBank kauft Robotikgeschäft von ABB - kein Börsengang (finanzen.ch)
|
08.10.25
|MÄRKTE ASIEN/Leichter - Softbank mit Robotik-Zukauf schwach (Dow Jones)
Analysen zu SoftBank Corp.
Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.Schnell noch Plätze sichern!
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? SMI und DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.