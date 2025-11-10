Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanzprognose 10.11.2025 10:58:00

Ausblick: SoftBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: SoftBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoftBank zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

SoftBank
126.00 EUR 2.86%
Kaufen Verkaufen

SoftBank wird am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 164,75 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 803,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,59 Prozent auf 1.902,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SoftBank noch 1.768,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 607,22 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 780,82 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7.612,47 Milliarden JPY, gegenüber 7.243,75 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’899.93 19.22 UBSKMU
Short 13’138.12 13.98 SRVB3U
Short 13’632.67 8.94 BASSBU
SMI-Kurs: 12’403.79 10.11.2025 10:54:20
Long 11’888.03 19.84 SZDBEU
Long 11’624.26 13.90 S1YBEU
Long 11’118.40 8.88 SIBBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

