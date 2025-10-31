Apple Aktie 908440 / US0378331005
222.78CHF
5.73CHF
2.64 %
14:24:29
BRXC
31.10.2025 12:40:55
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple nach Zahlen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 203,07 auf 246,99 US-Dollar angehoben. Der Tech-Riese habe im Schlussquartal seines Geschäftsjahres erwartungsgemäß abgeschnitten, aber einen starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, schrieb Edison Lee in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die langfristigen Aussichten blieben derweil gedämpft./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 246.99
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 271.40
|
Abst. Kursziel*:
-8.99%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 271.23
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.94%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
