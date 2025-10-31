Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.10.2025 13:32:06

Apple Neutral

Apple
217.58 CHF 0.25%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 220 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die iPhone-Nachfrage erhole sich erwartungsgemäß, schrieb David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein günstigeres Zollumfeld schaffe die Voraussetzungen./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

