Apple Aktie 908440 / US0378331005
217.58CHF
0.53CHF
0.25 %
15:38:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
31.10.2025 13:32:06
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 220 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die iPhone-Nachfrage erhole sich erwartungsgemäß, schrieb David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein günstigeres Zollumfeld schaffe die Voraussetzungen./tih/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 271.40
|
Abst. Kursziel*:
3.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 270.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.49%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
15:33
|Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (AWP)
|
11:53