31.10.2025 22:30:39
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Im letzten Monat wurde die Netflix-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Die Netflix-Aktie wurde im Oktober 2025 von 21 Analysten unter die Lupe genommen.
18 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.428,52 USD, was einem erwarteten Anstieg von 309,66 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.118,86 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|31.10.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|31.10.2025
|UBS AG
|1.495,00 USD
|33,62
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|22.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|1.275,00 USD
|13,96
|22.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|1.500,00 USD
|34,07
|22.10.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|20.10.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|17.10.2025
|UBS AG
|1.495,00 USD
|33,62
|16.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|1.500,00 USD
|34,07
|14.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
