Nach geleaktem Bild: Kommen bald neue Over-Ear-Kopfhörer von Apple auf den Markt?

Apple leakt ein Bild seiner neuen Over-Ear-Kopfhörer. Diese könnten noch dieses Jahr erhältlich werden.

• Apple leakt Icon von neuen Over-Ear-Kopfhörern• Analyst rechnet mit einem Release noch in diesem Jahr• Kunden können sich eventuell über eine Farbauswahl freuen

Apple leakt Bild seiner neuen Over-Ear-Kopfhörer in iOS 14

Die Nachrichtenseite 9TO5Mac entdeckte bei der Prüfung der Beta-Version des neuen iOS-14-Updates ein erstes Icon von Apples vermuteten neuen Over-Ear-Kopfhörern. Bereits seit längerem wurde gemunkelt, dass der iKonzern an neuen Kopfhörern arbeitet. Entsprechend sagte der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo von TF-International Securities bereits vor zwei Jahren voraus, dass Apple High-End Over-Ear-Kopfhörer mit Features, die denen der AirPods ähneln, produzieren wird.

So könnten die neuen Kopfhörer aussehen

Das geleakte Bild der Kopfhörer zeigt ein Over-Ear-Modell in zwei Farben, einmal in Weiss und Space-Grau und einmal in Schwarz und Space-Grau. Kunden können sich vom Bild ausgehend in Zukunft also über mehr Farbauswahl bei Apple-Kopfhörern freuen, da es die AirPods bisher nur in Weiss gibt.

iOS 14 icon leak reveals first look at Apple’s high-end, over-ear headphones with AirPods features 🎧https://t.co/UMzAyj2595 by @apollozac pic.twitter.com/NnugK8ObzY - 9to5Mac.com (@9to5mac) March 9, 2020

9TO5Mac geht des Weiteren davon aus, dass die neuen Over-Ear-Kopfhörer einige Funktionen der AirPods, wie das automatische Anhalten der Musik bei der Kopfhörerabnahme, enthalten werden.

Wann könnten die neuen Kopfhörer auf den Markt kommen?

Ming-Chi Kuo ging in einem Bericht Ende Januar 2020 davon aus, dass Apples Over-Ear-Kopfhörer bereits in diesem Jahr verschifft werden könnten. Auch 9TO5Mac nimmt ein Kopfhörer-Release im Herbst 2020 an. Die Nachrichtenseite begründet ihre Vermutung damit, dass sie das Bild in einem iOS-14-Code vom Dezember 2019 entdeckt hatte. Und da neue iOS-Systeme der Gewohnheit nach immer im Herbst eines Jahres verfügbar werden, rechnet 9TO5Mac mit dem Markteintritt der Over-Ear-Kopfhörern in einer ähnlichen Zeitspanne. Allerdings ist das nicht gewiss, da Apple sich bisher noch nicht zu etwaigen neuen Over-Ear-Kopfhörern äusserte.

Sollten die neuen Kopfhörer wirklich noch in diesem Jahr erhältlich werden, sind sie nur ein neues Apple-Produkt von vielen, die 2020 gelauncht werden. Denn neben den Over-Ear-Kopfhörern bringt Apple bald ebenso die neuen Powerbeats4 heraus. Ferner rechnet Kuo damit, dass es inm nächsten Jahr ebenfalls einen neuen Mac geben soll.

Redaktion finanzen.ch