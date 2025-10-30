Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
30.10.2025 21:56:37
Netflix-Aktie stärker: Aktiensplit 10:1 geplant
Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern.
/he/zb
LOS GATOS (awp international)
Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com
