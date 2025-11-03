Apple 218.07 CHF -0.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 14:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:18 / EST



