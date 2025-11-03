Apple Aktie 908440 / US0378331005
218.07CHF
-0.47CHF
-0.21 %
09:46:24
03.11.2025 07:10:41
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 14:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
$ 305.00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 270.37
Abst. Kursziel*:
12.81%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 270.33
Abst. Kursziel aktuell:
12.83%
Analyst Name::
Samik Chatterjee
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
31.10.25
|Was Analysten von der Apple-Aktie erwarten (finanzen.net)
31.10.25
|Apple-Aktie schwächelt dennoch: iKonzern überzeugt bei Umsatz und Gewinn (finanzen.ch)
31.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Abend mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
31.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
31.10.25
|Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (AWP)
31.10.25
|MÄRKTE USA/Börsen dürften von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
31.10.25
|MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
31.10.25
|Apple freut sich auf das Weihnachtsgeschäft (Spiegel Online)
Analysen zu Apple Inc.
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|218.54
|0.68%
