Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’365 -0.5%  SPI 18’404 -0.5%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’421 0.1%  Euro 0.9328 0.0%  EStoxx50 6’030 0.2%  Gold 4’587 -0.2%  Bitcoin 76’566 5.3%  Dollar 0.8009 0.0%  Öl 65.5 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Lonza1384101Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Amrize143013422Partners Group2460882Novartis1200526Siemens Energy56635536Swiss Re12688156
Top News
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Analysten beim Ausblick für 2026 vorsichtig sind
Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Barclays Investmentausblick Q1 für 2026: Aktien haben gegenüber Anleihen die Nase vorn
Suche...
Robotaxi-Wette 14.01.2026 03:28:21

Tesla-Aktie im Fokus: Warum Analysten beim Ausblick für 2026 vorsichtig sind

Tesla-Aktie im Fokus: Warum Analysten beim Ausblick für 2026 vorsichtig sind

Die Tesla-Aktie legte 2025 trotz rückläufiger Fahrzeugverkäufe deutlich zu und erreichte im Dezember ein Allzeithoch. Doch Analysten warnen vor erheblichen Risiken für 2026.

• Tesla erreichte im Dezember 2025 ein Allzeithoch von knapp 499 US-Dollar
• Die Aktie stieg zwischen April und Dezember 2025 um 113 Prozent
• BYD überholte Tesla 2025 erstmals bei reinen Elektrofahrzeugen

Rekordkurse trotz sinkender Auslieferungen

Tesla hat 2025 ein paradoxes Jahr hinter sich. Wie The Motley Fool UK in einer Analyse vom 29. Dezember 2025 schreibt, stieg die Aktie zwischen April und dem 24. Dezember 2025 um 113 Prozent - obwohl die Geschäftsentwicklung uneinheitlich verlief. Zum Schlusskurs am 31. Dezember 2025 lag die Marktkapitalisierung des Elektroautobauers bei rund 1,5 Billionen US-Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrug etwa 325. Diese Bewertung preist hohe Erwartungen an künftige Geschäftsfelder wie das Robotaxi-Projekt Cybercab und den humanoiden Roboter Optimus ein.

Die am 2. Januar 2026 von Tesla veröffentlichten Produktions- und Auslieferungszahlen zeigten jedoch ein anderes Bild: Der Konzern lieferte im vierten Quartal 2025 lediglich 418.227 Fahrzeuge aus - ein Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2025 sank die Zahl der Auslieferungen auf 1,64 Millionen Fahrzeuge, was einem Minus von 8,6 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Damit verzeichnete Tesla das zweite Jahr in Folge einen Rückgang bei den Fahrzeugverkäufen. Der chinesische Konkurrent BYD überholte Tesla 2025 erstmals bei reinen Elektrofahrzeugen mit 2,3 Millionen verkauften Einheiten.

Robotaxi und Optimus: Hoffnungsträger mit Fragezeichen

Die hohe Bewertung der Tesla-Aktie basiert laut Analysten weniger auf dem aktuellen Autogeschäft als vielmehr auf den Zukunftsprojekten. CEO Elon Musk plant den Start der Massenproduktion des Cybercab-Robotaxis für Ende 2026. Wie The Motley Fool US in einer Analyse vom 31. Dezember 2025 erläutert, könnten Fahrzeugbesitzer ihre Teslas künftig in ein autonomes Ride-Sharing-Netzwerk einbringen und damit Geld verdienen. Cathie Woods Ark Investment Management prognostiziert für das Robotaxi-Geschäft ab 2029 einen jährlichen Umsatz von 756 Milliarden US-Dollar.

Allerdings ist die Full-Self-Driving-Software von Tesla in den USA noch nirgends für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen. Zudem kündigte Finanzchef Vaibhav Taneja im dritten Quartal 2025 an, dass die Investitionsausgaben 2026 erheblich steigen werden, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten. Regulatorische Hürden könnten die Expansion des Robotaxi-Dienstes zusätzlich verzögern. Der humanoide Roboter Optimus ist von der Kommerzialisierung noch weiter entfernt.

Analysten uneins über Kurspotenzial

Die Meinungen an der Wall Street gehen weit auseinander. Laut TipRanks stufen sieben von 34 Analysten die Tesla-Aktie als Verkauf ein - eine ungewöhnlich hohe Zahl. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 405,94 US-Dollar und damit deutlich unter dem Niveau von Ende Dezember 2025. Morgan Stanley stufte die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" herab, erhöhte das Kursziel jedoch auf 425 US-Dollar. Dan Ives von Wedbush hingegen sieht 2026 als potenzielles "Monster-Jahr" für Tesla, sollten die Meilensteine bei KI und Autonomie erreicht werden. Sein Kursziel liegt bei 600 US-Dollar.

Tesla wird die Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2025 am 28. Januar 2026 veröffentlichen. Angesichts der schwachen Auslieferungszahlen erwarten Analysten einen deutlichen Gewinnrückgang. The Motley Fool UK kommt zu dem Schluss, dass die Diskrepanz zwischen Geschäftsentwicklung und Bewertung enorm sei - ein Kursrückgang sei durchaus gerechtfertigt.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Strategie und Absatz im Check: Ist Tesla oder BYD die attraktivere Aktie?
Tesla-Aktie: Analysten erwarten spürbaren Preisrückgang beim Cybertruck
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Robotaxis 2026 im Fokus

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,betto rodrigues / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13.01.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
13.01.26 Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus
13.01.26 Die Luft wird dünner
13.01.26 Anlegen, wo die Zukunft bereits Gegenwart ist
13.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Auf Rekordniveau in die neue Woche
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’891.98 19.46 SVRBMU
Short 14’181.87 13.70 BC7SLU
Short 14’692.92 8.98 S29BTU
SMI-Kurs: 13’364.73 13.01.2026 17:31:11
Long 12’765.31 19.18 SFDBEU
Long 12’486.26 13.70 SXPBDU
Long 11’961.27 8.95 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
D-Wave Quantum-Aktie stärker: Übernahme von Quantum Circuits beschäftigt Anleger weiterhin
E.ON-Aktie im Minus: E.ON platziert milliardenschwere Bonds

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:35 GNW-News: Aqua free startet mit "Shower2go" in den B2C-Markt: Mobile Reisedusche für sicheres Duschen ohne Legionellen für unterwegs
23:11 WDH/Wadephul in Washington: Mehr Konsens als Dissens mit den USA
23:08 Musks Satelliten-Internet Starlink kostenlos im Iran
23:07 GNW-News: Geotab Daten zeigen: EV-Batterien bleiben auch bei zunehmender Schnellladung stabil
23:06 Wadephul in Washington: Mehr Konsens als Dissenz mit den USA
22:36 BVB besiegt Werder Bremen und festigt Tabellenplatz Zwei
22:33 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächelt nach Rekordhoch
22:20 Aktien New York Schluss: Dow schwächelt nach Rekordhoch
21:39 Selenskyj räumt schwere Lage in der Ukraine ein
21:00 Devisen: Eurokurs bleibt leicht unter Druck