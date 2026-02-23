Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Exklusiv-Deal für Samsung? 23.02.2026 10:30:00

Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus: HBM4 als Schlüsselkomponente für "Vera Rubin"-GPU?

Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus: HBM4 als Schlüsselkomponente für

Dank eines technologischen Sprungs bei der 1c-DRAM-Fertigung steht Samsung wohl kurz vor der exklusiven Belieferung von NVIDIAs kommender Spitzen-GPU "Vera Rubin".

NVIDIA
147.49 CHF 0.15%
• Einsatz von 1c-DRAM ermöglicht Geschwindigkeiten von 13 Gbit/s und steigert die Energieeffizienz um bis zu 20 Prozent
• Samsung erfüllt als einziger Anbieter die extremen Leistungsanforderungen für NVIDIAs Ultra-Hochleistungsmodell NVL72
• High-End-HBM4-Segment verspricht Preise, die doppelt bis dreimal so hoch liegen wie bei der Vorgängergeneration

Samsung Electronics steht wohl vor einem bedeutenden Erfolg im Wettbewerb um die KI-Infrastruktur der Zukunft. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur ChosunBiz am Freitag berichtete, wird das Unternehmen voraussichtlich die exklusive Belieferung für das High-End-Modell von NVIDIAs kommender Grafikprozessor-Serie "Vera Rubin" übernehmen. Im Zentrum steht dabei die sechste Generation des High Bandwidth Memory (HBM4), die speziell für die Ultra-Hochleistungs-Variante NVL72 vorgesehen ist. Die Markteinführung dieser neuen GPU-Generation wird bereits für die zweite Hälfte dieses Jahres erwartet.

Technologischer Vorsprung durch den 1c-DRAM-Prozess

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil Samsungs liege in der frühzeitigen Entscheidung, bei der Fertigung auf den 10-Nanometer-DRAM der sechsten Generation (1c) zu setzen. Während die Konkurrenten SK hynix und Micron auf die bewährte fünfte Generation (1b) vertrauen, ermöglicht Samsungs fortschrittlicherer Prozess signifikante Leistungssteigerungen, berichtet ChosunBiz. Da die Qualität des HBM massgeblich von der Effizienz der zugrunde liegenden DRAM-Chips abhänge, erziele Samsung hier Spitzenwerte: Die Betriebsgeschwindigkeit des 1c-basierten Speichers liege um mehr als 10 Prozent höher als beim Vorgänger, während die Energieeffizienz um 10 bis 20 Prozent gesteigert werden konnte. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 13 Gbit/s übertreffe Samsungs HBM4 den internationalen Standard um über 40 Prozent und erfülle damit die extrem hohen Anforderungen von NVIDIA für den KI-Bereich.

NVIDIAs duale Lieferstrategie und Rentabilität

Um den unterschiedlichen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, unterteilt NVIDIA seine HBM4-Beschaffung künftig in zwei Kategorien, berichtet ChosunBiz. Einerseits gebe es eine allgemeine Produktlinie, bei der die Lieferstabilität im Vordergrund stehe und die den Grossteil des Volumens abdecken werde. Andererseits etabliere der Konzern eine dedizierte Performance-Linie für spezialisierte KI-Anwendungen. Obwohl die Standardmodelle mengenmässig dominierten, verspreche das High-End-Segment, in dem Samsung nun die Führung übernehmen dürfte, eine ausserordentliche Profitabilität. Es werde geschätzt, dass die Preise für diese Premium-Komponenten das Zwei- bis Dreifache der vorangegangenen Generation erreichen könnten.

Marktdynamik und strategische Ausrichtung der Wettbewerber

Trotz Samsungs Vorstoss im Premium-Segment bleibt die Marktposition von SK hynix laut ChosunBiz stabil. Der Konkurrent konzentriere sich derzeit verstärkt auf die Kontinuität der Versorgung und profitiere von einer gefestigten Partnerschaft mit NVIDIA sowie einer ausgereiften Produktionskapazität für 1b-DRAM. Damit dürfte SK hynix weiterhin einen beachtlichen Marktanteil bei den Standardmodellen halten. Dennoch werde in der Branche erwartet, dass die Zeit für Samsung arbeitet. Sobald die Produktionsausbeute des 1c-Verfahrens ein stabiles Niveau erreiche, könnte die schiere Produktionskraft und der Markteinfluss des Konzerns das Gefüge im HBM-Sektor erneut verschieben.

Unsicherheitsfaktor Investitionsbereitschaft

Ein Restrisiko für den Erfolg der High-End-Strategie bleibe die künftige Ausrichtung der grossen Tech-Giganten. Da die Nachfrage nach Spitzen-GPUs direkt von den Investitionsbudgets von Unternehmen wie OpenAI, Microsoft, Google, Meta und Amazon abhänge, könnte eine konservative Ausgabenpolitik dieser Akteure den Markt beeinflussen. Sollten die Investitionen in künstliche Intelligenz gedrosselt werden, könnte sich der Fokus des Marktes stärker auf die allgemeinen Modelle verschieben und die Nachfrage nach den exklusiven High-End-Lösungen geringer ausfallen als prognostiziert.

Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus

Am Montag ging es für die Aktien von Samsung an der Börse in Südkorea letztlich um 1,53 Prozent auf 193'000 hoch. Die NVIDIA-Aktie hatte den NASDAQ-Handel am Freitag 1,02 Prozent höher bei 189,82 US-Dollar beendet und gewinnt am Montag vorbörslich zeitweise weitere 0,23 Prozent auf 190,25 Dollar hinzu.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
18.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

10:12 Marktüberblick: Gold hui – Bitcoin pfui
09:33 Erhobenen Hauptes ins Wochenende
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 25‘000er-Marke zurückerobert
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
