Um 09:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.22 Prozent fester bei 14’768.62 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1.685 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.205 Prozent auf 14’765.89 Punkte an der Kurstafel, nach 14’735.64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14’763.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’783.77 Punkten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der SMI bei 14’462.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’447.19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12’654.12 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.48 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1.03 Prozent auf 666.40 CHF), Swiss Re (+ 0.96 Prozent auf 152.25 CHF), Amrize (+ 0.94 Prozent auf 34.28 CHF), Holcim (+ 0.67 Prozent auf 74.92 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.57 Prozent auf 638.60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sandoz (-0.65 Prozent auf 82.46 CHF), Partners Group (-0.61 Prozent auf 622.00 CHF), Galderma (-0.08 Prozent auf 187.55 CHF), Givaudan (+ 0.02 Prozent auf 4’075.00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.03 Prozent auf 68.34 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 125’692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 343.676 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch