Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rolls-Royce Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft im zivilen Luftfahrtsektor seien weiterhin durch die Spannungen im Nahen Osten getrübt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Bei den Triebwerksflugstunden habe sich das bereinigte Wachstum von Rolls-Royce im Oktober zum Vormonat beschleunigt und habe damit vor denen der Mitbewerber Safran und MTU gelegen. Die Rolls-Royce-Aktie bleibt seine Top-Empfehlung im Bereich der zivilen Luftfahrt./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.94 £
|
Abst. Kursziel*:
46.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.79%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|14.28
|4.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:54
|
Goldman Sachs Group Inc.
Fresenius Buy
|07:48
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rolls-Royce Buy
|07:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAFRAN Buy
|07:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MTU Aero Engines Hold
|07:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
K+S Sell
|07:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Talanx Overweight
|07:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Underweight