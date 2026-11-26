Um 09:28 Uhr wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 644,80 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'807 Punkten liegt. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 644,80 CHF aus. Bei 639,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 11'543 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 661,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 2,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,20 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 37,78 USD. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 46,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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