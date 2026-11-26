K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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K+S Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 13,00 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Wert der K+S-Aktie als Option auf höhere Kalipreise und auf höhere Preise für Agrarrohstoffe sei in den vergangenen Monaten gesunken, das Übernahmepotenzial sei ohnehin gering, schrieb Sebastian Bray am Donnerstag. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 nach unten./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10.80 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
12.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.62%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.46%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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