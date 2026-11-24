Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.19 Prozent auf 14’708.35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.685 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.205 Prozent auf 14’765.89 Punkte an der Kurstafel, nach 14’735.64 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’783.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’686.87 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SMI mit 14’462.36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’447.19 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 12’654.12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11.03 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 0.96 Prozent auf 152.25 CHF), Nestlé (+ 0.86 Prozent auf 85.61 CHF), Swiss Life (+ 0.55 Prozent auf 959.20 CHF), Logitech (+ 0.48 Prozent auf 84.40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.41 Prozent auf 637.60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.55 Prozent auf 67.26 CHF), Sandoz (-1.52 Prozent auf 81.74 CHF), Galderma (-1.36 Prozent auf 185.15 CHF), UBS (-0.76 Prozent auf 37.64 CHF) und Novartis (-0.55 Prozent auf 127.32 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 620’808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343.676 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.57 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.41 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch