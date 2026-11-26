SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAFRAN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft im zivilen Luftfahrtsektor seien weiterhin durch die Spannungen im Nahen Osten getrübt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Bei den Triebwerksflugstunden habe sich das bereinigte Wachstum von Rolls-Royce im Oktober zum Vormonat beschleunigt und habe damit vor denen der Mitbewerber Safran und MTU gelegen. Die Rolls-Royce-Aktie bleibt seine Top-Empfehlung im Bereich der zivilen Luftfahrt./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
300.30 €
|
Abst. Kursziel*:
13.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
299.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.56%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|26.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|268.10
|3.59%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:54
|
Goldman Sachs Group Inc.
Fresenius Buy
|07:48
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rolls-Royce Buy
|07:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAFRAN Buy
|07:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MTU Aero Engines Hold
|07:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
K+S Sell
|07:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Talanx Overweight
|07:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Underweight