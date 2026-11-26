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26.11.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 643,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 643,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'807 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 645,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 639,40 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'459 Stück gehandelt.
Bei 661,60 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,97 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 37,78 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 46,39 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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