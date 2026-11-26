Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 130 auf 135 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der Outperformance der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif vorsichtig für das kommende Jahr, wie sie am Donnerstag in ihrem großen Branchenausblick schrieben. Die Bewertungen auf Rekordniveau würden nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Obendrein sei das Preisumfeld für Schaden/Unfall-Versicherung in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft schwach. Für Versicherer im Depot spreche allerdings ihre geringe Sensibilität für gesamtwirtschaftliche Risiken. Die Experten präferieren Lebensversicherer./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
135.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
155.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.02%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
154.36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.54%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
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26.11.26
|SMI aktuell: So entwickelt sich der SMI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
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26.11.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
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26.11.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
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|24.11.26
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|RBC Capital Markets
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|Barclays Capital
|10.11.26
|Swiss Re Halten
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|06.11.26
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|06.11.26
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