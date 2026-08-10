Zurich Insurance Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Zurich Insurance

Um 16:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 590,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'557 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 589,40 CHF. Bei 591,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 59'584 Zurich Insurance-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 6,10 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 39,71 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 12.08.2027 werfen.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 46,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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