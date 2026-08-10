Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagmittag mit Einbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 591,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'578 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Zurich Insurance-Aktie bei 589,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 591,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 32'779 Zurich Insurance-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,92 Prozent. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 39,71 USD ausgeschüttet werden. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.08.2027 dürfte Zurich Insurance die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,82 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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