Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 592,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'658 Punkten realisiert. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 591,60 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 591,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'002 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 5,40 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,02 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,18 USD aus. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 12.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,66 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zurich Insurance-Aktie im Juli 2026 ein

Outperform für Zurich Insurance-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse