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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Rentable Zurich Insurance-Investition? 10.08.2026 10:02:24

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Zurich Insurance-Einstiegs gewesen.

Zurich Insurance
592.33 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 242.90 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.412 Zurich Insurance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 593.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 244.22 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144.22 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 87.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2938 19.03.2027 154751114
Long 12.4379 16.06.2028 157230690
Long 1181.6 18.09.2026 151031628
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.55 18.06.2027 158828324
Short 1181.6 18.09.2026 148620520
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2049 11.51 154811679
Long 11.9354 5.87 156945260
Long 22.7231 1.78 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3391 10.30 143508395
Short 10.2748 6.54 142861036
Short 23.632 1.19 159435570
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -43.86 114086076
Long 10 -9.63 142861648
Long 12 -12.27 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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