Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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10.08.2026 10:02:24
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Zurich Insurance-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Zurich Insurance-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 242.90 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zurich Insurance-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.412 Zurich Insurance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zurich Insurance-Aktie auf 593.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 244.22 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 144.22 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 87.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
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|Zurich Insurance Hold
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|Zurich Insurance Hold
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|Zurich Insurance Hold
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