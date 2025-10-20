Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
TKMS-Aktie feiert starken Börsengang: Erstkurs der thyssenkrupp-Tochter übertrifft Erwartungen
European Lithium ordnet Optionsstruktur neu - Aktie verliert fast 30 Prozent
Knorr-Bremse-Aktie fester: Übernahme von Nfz-Spezialist Travis
Aktien von Telefonica und United Internet: Unternehmen will Verhältnis verbessern
Aktien von Kering und L'Oréal-Aktie steigen: Kauf von Kering-Schönheitssparte
Zurich Insurance Aktie

555.80
CHF
0.60
CHF
0.11 %
12:46:27
SWX
20.10.2025 11:46:01

Zurich Insurance Equal Weight

Zurich Insurance
554.86 CHF 0.09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 580 auf 575 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Equal Weight
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
575.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
556.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.42%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
554.86 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3.63%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

