Zurich Insurance Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 580 auf 575 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal mit seinen üblicherweise in vielen Regionen höchsten Großschäden dürfte aus Wettersicht mild gewesen sein, schrieb Claudia Gaspari in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Versicherer. Auf die Aussichten habe dies bei rückläufiger Prämienentwicklung allerdings kaum Einfluss./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Equal Weight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
575.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
556.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.42%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
554.86 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.63%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
