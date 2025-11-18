Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
559.00CHF
-9.20CHF
-1.62 %
13:43:27
SWX
18.11.2025 12:40:48
Zurich Insurance Buy
Zurich Insurance
559.36 CHF -1.96%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Versicherer mit der Barmittelentwicklung und dem Wachstum zwei seiner drei wichtigsten Stärken vorgestellt, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die dritte Stärke - die Solvabilität - hätten die Schweizer schon mit den vergangene Woche veröffentlichten Neunmonatszahlen präsentiert./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
642.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
558.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
559.36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.77%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
