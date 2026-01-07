Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zurich im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 575 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
575.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
592.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.90%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
587.16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.07%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
