Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’284 -0.3%  SPI 18’306 -0.4%  Dow 48’822 -0.4%  DAX 25’049 -0.3%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5’902 -0.4%  Gold 4’429 -0.6%  Bitcoin 71’740 -1.5%  Dollar 0.7977 0.0%  Öl 60.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Buy
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Jungfraubahn-Aktie unverändert: Konzern setzt sich langfristige Ziele
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Zalando-Aktie
Roche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
Suche...

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

586.60
CHF
1.00
CHF
0.17 %
14:19:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 13:30:34

Zurich Insurance Buy

Zurich Insurance
587.18 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Die Aktie des Versicherers sei 2025 im Vergleich zu Wettbewerbern eher schwach gelaufen, schrieb Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit dem Fokus der Anleger auf die Erholung von Margen und Wachstum im Nicht-Leben-Bereich des Privatkundengeschäfts, wo Konkurrenten wie Allianz und Generali stärker aufgestellt seien. Die Aussichten für Zurich im Jahr 2026 seien aber besser als aktuell vom Markt erwartet, was sich in einer stärkeren Dividendenerhöhung widerspiegeln sollte, als die Konsensschätzung impliziere./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
642.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
586.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
587.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.34%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse