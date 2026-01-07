HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Die Aktie des Versicherers sei 2025 im Vergleich zu Wettbewerbern eher schwach gelaufen, schrieb Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit dem Fokus der Anleger auf die Erholung von Margen und Wachstum im Nicht-Leben-Bereich des Privatkundengeschäfts, wo Konkurrenten wie Allianz und Generali stärker aufgestellt seien. Die Aussichten für Zurich im Jahr 2026 seien aber besser als aktuell vom Markt erwartet, was sich in einer stärkeren Dividendenerhöhung widerspiegeln sollte, als die Konsensschätzung impliziere./ck/rob/edh;