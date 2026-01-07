Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Die Aktie des Versicherers sei 2025 im Vergleich zu Wettbewerbern eher schwach gelaufen, schrieb Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit dem Fokus der Anleger auf die Erholung von Margen und Wachstum im Nicht-Leben-Bereich des Privatkundengeschäfts, wo Konkurrenten wie Allianz und Generali stärker aufgestellt seien. Die Aussichten für Zurich im Jahr 2026 seien aber besser als aktuell vom Markt erwartet, was sich in einer stärkeren Dividendenerhöhung widerspiegeln sollte, als die Konsensschätzung impliziere./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
642.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
586.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
587.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.34%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
07.01.26