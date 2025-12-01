Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

574.40
CHF
-2.40
CHF
-0.42 %
11:01:52
SWX
02.12.2025 09:32:25

Zurich Insurance Buy

Zurich Insurance
573.85 CHF -0.24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 642 Franken belassen. Während der Investorenveranstaltungen der Versicherer Allianz, Zurich und Uniqa im November habe das Wachstum im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren. Noch sei es aber zu früh, seine diesbezüglichen Prognosen anzuheben./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
642.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
575.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
11.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
573.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11.88%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse