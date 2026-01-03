Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
03.01.2026 09:07:00
Zurich Insurance-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Was Experten für die Zurich Insurance-Aktie in Aussicht stellen.
Zurich Insurance
600.40 CHF 0.23%
Die Zurich Insurance-Aktie wurde im Dezember 2025 von 4 Analysten analysiert.
1 Experte rät die Zurich Insurance-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,75 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 601,80 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|520,00 CHF
|-13,59
|17.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|525,00 CHF
|-12,76
|08.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-13,59
|06.12.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|642,00 CHF
|6,68
|02.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland,Keystone
