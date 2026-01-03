Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expertenprognosen 03.01.2026 09:07:00

Zurich Insurance-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Was Experten für die Zurich Insurance-Aktie in Aussicht stellen.

Die Zurich Insurance-Aktie wurde im Dezember 2025 von 4 Analysten analysiert.

1 Experte rät die Zurich Insurance-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,75 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 601,80 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG520,00 CHF-13,5917.12.2025
JP Morgan Chase & Co.525,00 CHF-12,7608.12.2025
Jefferies & Company Inc.520,00 CHF-13,5906.12.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)642,00 CHF6,6802.12.2025

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland,Keystone