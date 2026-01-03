Zurich Insurance-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Zurich Insurance-Aktie wurde im Dezember 2025 von 4 Analysten analysiert.

1 Experte rät die Zurich Insurance-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,75 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Zurich Insurance auf 601,80 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 520,00 CHF -13,59 17.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 525,00 CHF -12,76 08.12.2025 Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -13,59 06.12.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 642,00 CHF 6,68 02.12.2025

Redaktion finanzen.ch