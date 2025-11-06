Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.11.2025 11:07:56

Zurich Insurance Underweight

Zurich Insurance
560.13 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Kamran M Hossain verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine bisher schwierige Berichtssaison für US-Gewerbeversicherer. Der Markt habe dabei den Fokus eher auf Preistrends gelegt als auf die Profitabilität. Im Hinblick auf Zurich merkte er an, dass sich die Preisentwicklung verlangsame./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
559.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-10.62%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
560.13 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.74%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

