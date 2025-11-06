Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Zurich Insurance Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Kamran M Hossain verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine bisher schwierige Berichtssaison für US-Gewerbeversicherer. Der Markt habe dabei den Fokus eher auf Preistrends gelegt als auf die Profitabilität. Im Hinblick auf Zurich merkte er an, dass sich die Preisentwicklung verlangsame./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Zurich Insurance
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|>20
|Fallender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
559.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10.62%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
560.13 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.74%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
11:58
|Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Zurich Insurance-Aktie (finanzen.ch)
|
09:48
|Zurich-Aktie gibt nach Neunmonatszahlen nach (AWP)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:29