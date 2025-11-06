NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Neunmonatszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Kamran M Hossain verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine bisher schwierige Berichtssaison für US-Gewerbeversicherer. Der Markt habe dabei den Fokus eher auf Preistrends gelegt als auf die Profitabilität. Im Hinblick auf Zurich merkte er an, dass sich die Preisentwicklung verlangsame./rob/tih/mis;