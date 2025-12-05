Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, wobei die deutsche Allianz zu den größten Gewinnern gezählt habe, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien die Konsensprognosen für die Gewinne der Lebensversicherer weiter gestiegen, was Kett auf die starke Dynamik bei Umsatz und Vertragsabschlüssen zurückführte./tav/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
575.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9.63%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
573.64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.35%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
