SMI 12'934 0.3%  SPI 17'777 0.2%  Dow 47'955 0.2%  DAX 24'028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5'724 0.1%  Gold 4'197 -0.3%  Bitcoin 71'835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

575.40
CHF
1.80
CHF
0.31 %
05.12.2025
SWX
05.12.2025 21:42:00

Zurich Insurance Hold

Zurich Insurance
573.64 CHF 0.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, wobei die deutsche Allianz zu den größten Gewinnern gezählt habe, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien die Konsensprognosen für die Gewinne der Lebensversicherer weiter gestiegen, was Kett auf die starke Dynamik bei Umsatz und Vertragsabschlüssen zurückführte./tav/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
575.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9.63%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
573.64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.35%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

