Zurich Insurance Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 575 auf 580 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Equal Weight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
580.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
556.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.17%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
559.36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.69%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
