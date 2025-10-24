Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 92’101 1.0%  Dollar 0.7970 0.1%  Öl 66 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rio-Tinto-Aktie: Korruption in mongolischer Kupfermine - Ermittlungen laufen
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
HSBC-Aktie: Milliardenrückstellungen wegen Madoff-Skandal
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Gerresheimer-Aktie: Unternehmen muss Umsatzkorrektur von 3 Millionen Euro vornehmen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

567.80
CHF
-0.40
CHF
-0.07 %
24.10.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 07:40:05

Zurich Insurance Buy

Zurich Insurance
564.85 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Michael Huttner sieht drei gute Gründe, nun bei dem Versicherer einzusteigen. Nach der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei die Aktie jetzt attraktiver als zu Jahresbeginn, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu dürfte der Investorentag am 18. November ein wichtiger Kurstreiber werden, und der starke Zwischenbericht von US-Konkurrent Chubb lasse positive Rückschlüsse auf die Quartalszahlen der Schweizer am 6. November zu./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
642.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
567.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
564.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13.66%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse