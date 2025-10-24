Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Michael Huttner sieht drei gute Gründe, nun bei dem Versicherer einzusteigen. Nach der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei die Aktie jetzt attraktiver als zu Jahresbeginn, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu dürfte der Investorentag am 18. November ein wichtiger Kurstreiber werden, und der starke Zwischenbericht von US-Konkurrent Chubb lasse positive Rückschlüsse auf die Quartalszahlen der Schweizer am 6. November zu./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Zurich Insurance
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|Fallender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|>20
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
642.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
567.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
564.85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.66%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
24.10.25
|SIX-Handel: SLI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
24.10.25