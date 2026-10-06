Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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06.10.2026 20:26:40
Zalando will weiter keine Dividende zahlen
DOW JONES--Zalando schliesst auf absehbare Zeit Dividendenzahlungen aus. "Viele Investoren wollen, dass wir jetzt vor allem investieren, gerade in KI. Das sehen wir genauso. Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Wenn darüber hinaus Kapital übrig ist, geben wir es flexibel über Aktienrückkäufe an unsere Aktionäre zurück." Zuletzt hatte Zalando im Frühjahr Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zurückgekauft. Der Online-Modehändler ist seit 2014 börsennotiert und seit 2021 im DAX gelistet und hat noch nie eine Dividende gezahlt. Gentz bekräftigte, weiterhin an ein starkes organisches Wachstum zu glauben.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 14:27 ET (18:27 GMT)
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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