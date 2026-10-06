Zalando will weiter keine Dividende zahlen

DOW JONES--Zalando schliesst auf absehbare Zeit Dividendenzahlungen aus. "Viele Investoren wollen, dass wir jetzt vor allem investieren, gerade in KI. Das sehen wir genauso. Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Wenn darüber hinaus Kapital übrig ist, geben wir es flexibel über Aktienrückkäufe an unsere Aktionäre zurück." Zuletzt hatte Zalando im Frühjahr Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zurückgekauft. Der Online-Modehändler ist seit 2014 börsennotiert und seit 2021 im DAX gelistet und hat noch nie eine Dividende gezahlt. Gentz bekräftigte, weiterhin an ein starkes organisches Wachstum zu glauben.

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October 06, 2026 14:27 ET (18:27 GMT)