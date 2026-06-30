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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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30.06.2026 08:54:08

Zalando Buy

Zalando
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler dürfte ein starkes zweites Quartal mit einem Umsatzwachstum von 25 Prozent verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Allerdings sollte der Margendruck anhalten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.22 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.12%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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