EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.08.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,90 EUR 4.208,10 EUR 24,89 EUR 6.720,30 EUR 24,92 EUR 1.420,44 EUR 24,92 EUR 3.040,24 EUR 24,92 EUR 74,76 EUR 24,92 EUR 1.819,16 EUR 24,87 EUR 8.008,14 EUR 24,89 EUR 10.528,47 EUR 24,89 EUR 124,45 EUR 24,87 EUR 11.887,86 EUR 24,89 EUR 2.513,89 EUR 24,89 EUR 9.333,75 EUR 24,98 EUR 5.720,42 EUR 24,97 EUR 3.420,89 EUR 24,97 EUR 12.859,55 EUR 24,97 EUR 2.272,27 EUR 25,00 EUR 2.175,00 EUR 24,98 EUR 9.092,72 EUR 24,97 EUR 3.296,04 EUR 24,96 EUR 11.306,88 EUR 24,95 EUR 11.302,35 EUR 24,94 EUR 947,72 EUR 24,94 EUR 573,62 EUR 24,99 EUR 5.572,77 EUR 25,00 EUR 2.175,00 EUR 25,00 EUR 5.400,00 EUR 24,99 EUR 3.598,56 EUR 24,97 EUR 7.016,57 EUR 24,95 EUR 374,25 EUR 24,95 EUR 10.079,80 EUR 24,95 EUR 8.158,65 EUR 24,93 EUR 6.805,89 EUR 24,93 EUR 1.221,57 EUR 24,95 EUR 18.163,60 EUR 24,94 EUR 17.009,08 EUR 24,93 EUR 4.238,10 EUR 24,93 EUR 5.135,58 EUR 24,93 EUR 8.002,53 EUR 24,92 EUR 8.821,68 EUR 24,94 EUR 249,40 EUR 24,94 EUR 3.716,06 EUR 24,93 EUR 18.348,48 EUR 24,91 EUR 14.348,16 EUR 24,91 EUR 4.433,98 EUR 24,92 EUR 2.392,32 EUR 24,92 EUR 2.815,96 EUR 24,92 EUR 2.815,96 EUR 24,90 EUR 8.017,80 EUR 24,90 EUR 21.065,40 EUR 24,89 EUR 11.524,07 EUR 24,91 EUR 2.839,74 EUR 24,91 EUR 2.814,83 EUR 24,91 EUR 1.718,79 EUR 24,91 EUR 199,28 EUR 24,90 EUR 323,70 EUR 24,87 EUR 8.903,46 EUR 24,85 EUR 4.149,95 EUR 24,85 EUR 894,60 EUR 24,85 EUR 3.727,50 EUR 24,85 EUR 3.851,75 EUR 24,85 EUR 1.739,50 EUR 24,85 EUR 1.093,40 EUR 24,83 EUR 14.972,49 EUR 24,83 EUR 2.234,70 EUR 24,81 EUR 12.851,58 EUR 24,89 EUR 846,26 EUR 24,89 EUR 2.812,57 EUR 24,89 EUR 1.344,06 EUR 24,91 EUR 1.120,95 EUR 24,91 EUR 896,76 EUR 24,91 EUR 3.188,48 EUR 24,93 EUR 10.420,74 EUR 24,92 EUR 9.843,40 EUR 24,92 EUR 3.887,52 EUR 24,95 EUR 2.919,15 EUR 24,92 EUR 1.619,80 EUR 24,90 EUR 224,10 EUR 24,88 EUR 1.293,76 EUR 24,87 EUR 870,45 EUR 24,87 EUR 3.183,36 EUR 24,87 EUR 2.959,53 EUR 24,89 EUR 2.513,89 EUR 24,89 EUR 1.344,06 EUR 24,97 EUR 1.298,44 EUR 24,97 EUR 299,64 EUR 24,97 EUR 2.172,39 EUR 25,00 EUR 17.350,00 EUR 25,00 EUR 2.500,00 EUR 24,99 EUR 7.621,95 EUR 24,97 EUR 1.573,11 EUR 24,97 EUR 10.637,22 EUR 24,98 EUR 6.844,52 EUR 24,98 EUR 874,30 EUR 24,98 EUR 1.024,18 EUR 24,98 EUR 4.746,20 EUR 24,99 EUR 8.071,77 EUR 24,98 EUR 10.841,32 EUR 24,98 EUR 5.445,64 EUR 24,97 EUR 9.513,57 EUR 24,96 EUR 7.587,84 EUR 25,00 EUR 19.225,00 EUR 24,99 EUR 4.548,18 EUR 25,00 EUR 17.650,00 EUR 25,00 EUR 375,00 EUR 25,00 EUR 1.550,00 EUR 25,00 EUR 250,00 EUR 24,99 EUR 3.348,66 EUR 25,00 EUR 25,00 EUR 25,00 EUR 300,00 EUR 25,00 EUR 7.750,00 EUR 25,00 EUR 2.175,00 EUR 24,99 EUR 24,99 EUR 24,99 EUR 5.397,84 EUR 24,99 EUR 74,97 EUR 24,99 EUR 9.971,01 EUR 25,00 EUR 975,00 EUR 25,00 EUR 2.275,00 EUR 25,00 EUR 2.850,00 EUR 25,00 EUR 1.275,00 EUR 24,99 EUR 2.274,09 EUR 24,99 EUR 499,80 EUR 24,99 EUR 3.498,60 EUR 24,97 EUR 7.690,76 EUR 24,95 EUR 10.254,45 EUR 24,93 EUR 1.745,10 EUR 24,93 EUR 573,39 EUR 24,93 EUR 11.343,15 EUR 24,91 EUR 921,67 EUR 24,91 EUR 7.672,28 EUR 24,91 EUR 2.341,54 EUR 24,90 EUR 423,30 EUR 24,90 EUR 10.707,00 EUR 24,88 EUR 11.295,52 EUR 24,88 EUR 3.159,76 EUR 24,86 EUR 2.162,82 EUR 24,86 EUR 4.897,42 EUR 24,86 EUR 5.643,22 EUR 24,85 EUR 10.784,90 EUR 24,86 EUR 3.132,36 EUR 24,86 EUR 2.883,76 EUR 24,90 EUR 1.618,50 EUR 24,87 EUR 5.172,96 EUR 24,91 EUR 10.661,48 EUR 24,89 EUR 5.774,48 EUR 24,89 EUR 4.928,22 EUR 24,87 EUR 6.565,68 EUR 24,88 EUR 8.011,36 EUR 24,98 EUR 9.492,40 EUR 24,97 EUR 4.319,81 EUR 24,97 EUR 11.011,77 EUR 24,94 EUR 2.992,80 EUR 24,91 EUR 5.804,03 EUR 24,96 EUR 1.921,92 EUR 24,96 EUR 1.297,92 EUR 24,96 EUR 1.497,60 EUR 24,96 EUR 3.319,68 EUR 24,98 EUR 1.423,86 EUR 24,98 EUR 2.922,66 EUR 24,98 EUR 2.822,74 EUR 24,97 EUR 1.697,96 EUR 24,97 EUR 3.246,10 EUR 24,97 EUR 6.192,56 EUR 24,98 EUR 1.548,76 EUR 24,99 EUR 3.298,68 EUR 24,98 EUR 9.817,14 EUR 24,97 EUR 3.271,07 EUR 25,00 EUR 325,00 EUR 25,00 EUR 7.725,00 EUR 24,99 EUR 3.448,62 EUR 24,99 EUR 2.399,04 EUR 24,99 EUR 949,62 EUR 24,97 EUR 8.040,34 EUR 24,97 EUR 4.969,03 EUR 24,96 EUR 4.917,12 EUR 24,98 EUR 2.323,14 EUR 24,98 EUR 524,58 EUR 24,98 EUR 1.149,08 EUR 24,98 EUR 4.346,52 EUR 24,98 EUR 10.666,46 EUR 24,94 EUR 1.845,56 EUR 24,94 EUR 3.192,32 EUR 24,94 EUR 1.296,88 EUR 24,94 EUR 1.446,52 EUR 24,94 EUR 4.539,08 EUR 24,94 EUR 3.242,20 EUR 24,94 EUR 2.868,10 EUR 24,94 EUR 6.858,50 EUR 24,94 EUR 4.140,04 EUR 24,94 EUR 2.070,02 EUR 24,98 EUR 21.208,02 EUR 24,96 EUR 6.090,24 EUR 24,96 EUR 15.500,16 EUR 24,93 EUR 12.140,91 EUR 24,89 EUR 2.837,46 EUR 24,89 EUR 2.887,24 EUR 24,89 EUR 1.991,20 EUR 24,89 EUR 3.409,93 EUR 24,90 EUR 5.577,60 EUR 24,88 EUR 1.492,80 EUR 24,88 EUR 696,64 EUR 24,84 EUR 1.863,00 EUR 24,84 EUR 1.614,60 EUR 24,84 EUR 322,92 EUR 24,85 EUR 5.143,95 EUR 24,85 EUR 5.143,95 EUR 24,85 EUR 1.863,75 EUR 24,85 EUR 422,45 EUR 24,85 EUR 5.143,95 EUR 24,85 EUR 5.143,95 EUR 24,85 EUR 1.863,75 EUR 24,85 EUR 3.280,20 EUR 24,88 EUR 870,80 EUR 24,90 EUR 2.888,40 EUR 24,90 EUR 1.867,50 EUR 24,90 EUR 1.743,00 EUR 24,90 EUR 1.170,30 EUR 24,90 EUR 996,00 EUR 24,90 EUR 2.938,20 EUR 24,94 EUR 2.843,16 EUR 24,94 EUR 324,22 EUR 24,93 EUR 8.600,85 EUR 24,91 EUR 3.487,40 EUR 24,93 EUR 1.171,71 EUR 24,93 EUR 1.745,10 EUR 24,93 EUR 74,79 EUR 24,93 EUR 14.958,00 EUR 24,91 EUR 5.754,21 EUR 24,89 EUR 1.891,64 EUR 24,89 EUR 2.688,12 EUR 24,87 EUR 19.373,73 EUR 24,87 EUR 4.874,52 EUR 24,86 EUR 4.449,94 EUR 24,86 EUR 13.573,56 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,93 EUR 1.127.938,71 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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