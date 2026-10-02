Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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02.10.2026 16:29:00
Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Walmart-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 104,00 USD.
Die Walmart-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 104,00 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'227 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,82 USD aus. Bei 104,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 735'527 Walmart-Aktien umgesetzt.
Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 29,95 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 98,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2025). Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,997 USD je Walmart-Aktie. Am 20.08.2026 äusserte sich Walmart zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,88 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187.94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 177.40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Walmart am 02.10.2026
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