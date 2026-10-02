Walmart Aktie News: Walmart kommt am Abend kaum vom Fleck

Die Walmart-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 104,24 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'108 Punkten notiert. Die Walmart-Aktie legte bis auf 105,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 103,82 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walmart-Aktien beläuft sich auf 1'694'893 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,15 USD erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 29,65 Prozent Plus fehlen der Walmart-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,90 USD am 15.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,997 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Walmart am 20.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 187.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 19.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,89 USD je Walmart-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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