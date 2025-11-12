Walmart Aktie 984101 / US9311421039
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Der scheidende Doug McMillon habe sich als transformativer Manager erwiesen, schrieb Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Er habe das Geschäftsmodell des Handelskonzerns modernisiert und die langfristige Wettbewerbsposition gestärkt habe. In dem bisherigen US-Chef John Furner sieht er eine übliche Nachfolgeplanung, die nicht mit aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang stehe./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Walmart
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 116.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 101.30
Abst. Kursziel*:
14.51%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 101.47
Abst. Kursziel aktuell:
14.32%
Analyst Name::
Steven Shemesh
KGV*:
-
