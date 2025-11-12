Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'634 -0.8%  SPI 17'392 -0.9%  Dow 47'357 -0.2%  DAX 23'887 -0.6%  Euro 0.9220 -0.1%  EStoxx50 5'694 -0.9%  Gold 4'099 -1.7%  Bitcoin 76'998 -2.6%  Dollar 0.7939 0.1%  Öl 64.4 2.0% 
Walmart Aktie 984101 / US9311421039

77.87
CHF
-4.82
CHF
-5.83 %
18:00:01
BRXC
14.11.2025 17:10:00

Walmart Outperform

Walmart
77.87 CHF -5.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Der scheidende Doug McMillon habe sich als transformativer Manager erwiesen, schrieb Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Er habe das Geschäftsmodell des Handelskonzerns modernisiert und die langfristige Wettbewerbsposition gestärkt habe. In dem bisherigen US-Chef John Furner sieht er eine übliche Nachfolgeplanung, die nicht mit aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang stehe./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:16 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:16 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 116.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 101.30 		Abst. Kursziel*:
14.51%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 101.47 		Abst. Kursziel aktuell:
14.32%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

