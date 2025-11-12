Walmart 77.87 CHF -5.83% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon verlasse den Handelskonzern nach einer äußerst erfolgreichen Sanierung und in einer Phase anhaltenden Aufschwungs, schrieb Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein Nachfolger John Furner sei ein hoch angesehener, langjähriger Veteran von Walmart./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 09:14 / EST



